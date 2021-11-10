Панков поблагодарил меценатов за помощь в создании сквера в честь Петра I

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Площадь перед речным вокзалом в Саратове стала примером возвращения всем саратовцам городской земли, когда-то переданной чиновниками в частные руки. Об этом написал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм канале "Пара слов". Он поблагодарил людей, которые помогают обустроить на площади новую зону отдыха для горожан.

- Мост через Волгу, Троицкий собор. Место историческое, откуда начинался Саратов. И с которым связаны яркие страницы его истории. Почти триста лет назад здесь побывал Петр I.

Долгое время территория у речвокзала была занята бизнесом. Как потом признал суд, незаконно. Тут был пустырь, огороженный забором. Потом парковка, за счет которой кто-то набивал свой карман. Теперь эта земля возвращена городу и его жителям. И здесь воплощается в жизнь идея Володина о создании сквера в честь Петра I.

Отмечу: не только сама идея хорошая, но и ее реализация. За что хочу сказать спасибо всем, кто принимает в этом участие. И тем, кто помог отстоять землю, и социально ответственному бизнесу. В том числе, Приволжской железной дороге. А также заслуженному строителю РФ Байтемиру Шамхалову и предпринимателю, меценату Эдварду Арзуманяну. Теперь на набережной почти готова прекрасная зона отдыха, где будет памятник великому российскому императору, зоны для игр, активного отдыха и культурных мероприятий.

Это еще один пример, когда земля, когда-то ушедшая в частные руки, по закону возвращается городу и используется на благо людей. Как это происходит с землей авиационного завода и территорией возле Крытого рынка. Интересы жителей всегда главное, - написал Панков.

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