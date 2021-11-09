Саратовскую область с начала года посетили 735 тысяч туристов

На встрече с губернатором Бородянская доложила о 182% роста турпотока в регион

В Саратовскую область в 2021 году побывало 735 тысяч туристов, это 182% от уровня аналогичного периода 2020 года. О данным на начало ноября сообщила на рабочей встрече с губернатором председатель комитета по туризму региона Виктория Бородянская.

По словам Бордянской, только в рамках круизного туризма на Волге в регионе побывали 48 тыс. человек.

Бородянская отметила, что в этом году 171 оператор реализовывал туры по территории области, открыты новые объекты в Воскресенском районе, Вольске, благоустроены территории в Красноармейском, Балашовском районах, Балаково.

Губернатор предложил продолжать в том же русле.

Глава региона также обратил внимание что пора готовиться к зимнему отдыху.

- Уже сейчас нужно готовиться к зимнему сезону, создать необходимые условия для отдыха саратовцев с учетом действующих ограничительных мер, - сказал Радаев.

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