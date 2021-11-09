Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье9 ноября 2021 16:16

Радаев потребовал уже сегодня перевести пункты вакцинации на первые этажи ТЦ

Таким образом им можно обеспечить отдельный вход
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 9 ноября, в Саратове проходит очередное заседание координационного совета по коронавирусу.

- Нужно обеспечить максимальную доступность пунктов вакцинации в торговых центрах, не нарушая правил по QR-кодам. Предлагаю решить эту проблему, перенеся центры на первый этаж и обеспечив в них отдельный вход, - заявил Валерий Радаев, - Другой важной темой остается работа колл-центров. Для них выделено дополнительное оборудвание.

- Только за счёт дисциплины можно переломить ситуацию. На данный момент уменьшилось количество внебольничных пневмоний, растет число вакцинированных, - отметил глава региона.

Радаев также сообщил, что среди ведомств и сфер деятельности в регионе есть отстающие по количеству вакцинированных сотрудников. Например, в сфере ЖКХ таких всего 30 процентов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.