Радаев потребовал уже сегодня перевести пункты вакцинации на первые этажи ТЦ

Сегодня, 9 ноября, в Саратове проходит очередное заседание координационного совета по коронавирусу.

- Нужно обеспечить максимальную доступность пунктов вакцинации в торговых центрах, не нарушая правил по QR-кодам. Предлагаю решить эту проблему, перенеся центры на первый этаж и обеспечив в них отдельный вход, - заявил Валерий Радаев, - Другой важной темой остается работа колл-центров. Для них выделено дополнительное оборудвание.

- Только за счёт дисциплины можно переломить ситуацию. На данный момент уменьшилось количество внебольничных пневмоний, растет число вакцинированных, - отметил глава региона.

Радаев также сообщил, что среди ведомств и сфер деятельности в регионе есть отстающие по количеству вакцинированных сотрудников. Например, в сфере ЖКХ таких всего 30 процентов.

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