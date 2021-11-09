Кировская администрация срочно проверит сообщения о замерзающей без света и газа бабушке

После публикации о том, что в Саратове следователи проверят сообщение о замерзающей без света и газа бабушке, на ситуацию отреагировала и районная администрация.

Как сообщают чиновники, жилой дом по адресу Университетская, 70а является частным. Аварийным и непригодным для проживания не признавался. К сетям центрального отопления не присоединён. Обращений в администрацию района о ненадлежащих условиях проживания по этому адресу не поступали.

Кировская Администрация пишет, что в срочном порядке будет проведена проверка, по результатам которой будет принято решение о социальной, медицинской помощи.

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