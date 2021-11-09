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Общество9 ноября 2021 9:52

В Саратове следователи проверят сообщение о замерзающей без света и газа бабушке

Женщина не может ходить
Наталия Калинина
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В Саратове организована доследственная проверка информации о бабушке, проживающей в доме без отопления, света и газа.

В социальной сети появилось сообщение о том, что пожилая женщина проживает в коммунальной квартире по адресу Университетская, № 70а. С весны текущего года в доме нет света, газа и отопления. Пожилая женщина не может ходить. Другие жильцы данного дома уже переехали. Органы власти старушке не помогают.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка, сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

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