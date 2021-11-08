В октябре смертность в Саратовской области в 3,5 раза превысила рождаемость

Естественная убыль населения в Саратовской области ускорилась

Только за октябрь Саратовская область понесла потери в 4250 человек естественной убыли населения.

Как сообщили в региональном управлении ЗАГС, в октябре зарегистрировано 1 626 новорожденных и 5 876 смертей.

Цифры показывают, что скорость вымирания региона растет – с начала года регион терял в среднем около 2300 человек в рамках естественной убыли – за январь – октябрь 2021 года родилось 15535 детей, умерли 38 474 человека.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года смертность увеличилась на 7389 человек, рождаемость уменьшилась на 174 ребенка.

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