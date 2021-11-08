Участники массовой драки в центре Саратова отправлены под стражу на два месяца

Задержанный участник драки

Сегодня, 8 ноября, суд Фрунзенского района сообщил о том, что участников массовой драки на проспекте Кирова отправили под стражу на 2 месяца.

5 ноября суд рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу Шахкеримова И.М.о., Мамуева Х.М., Закаева И.А., обвиняемых хулиганстве с применением насилия и угрозы оружием.

Напомним, инцидент произошел около полуночи 24 октября. Группа молодых людей на автомобиле зацепила девушку на переходе, а в ответ на замечание сопровождавшего ее молодого человека, набросилась на него с кулаками и угрозами.

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