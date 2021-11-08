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Общество8 ноября 2021 14:02

В здании бывшего саратовского кинотеатра «Пионер» в итоге открыли «Магнит»

Очевидцы прислали фото в редакцию
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Фото прислал читатель

Фото прислал читатель

Сегодня, 8 ноября, саратовец прислал в редакцию «Комсомолки» фото с открывшимся на проспекте Кирова магазином «Магнит».

По поводу открытия супермаркета в здании бывшего кинотеатра «Пионер» обеспокоенные горожане даже обращались к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину. Тот призвал городские власти и правоохранителей обратить внимание на проблему. Мэр Михаил Исаев уточнил, что под сетевой магазин помещение переделал экс-член региональной общественной палаты Мартирос Казаросян.

Сегодня «Магнит» открыт. Наш читатель сообщает, что саратовцы совершают в нем покупки. Правоохранители пока что не высказались по поводу большегрузов, которые теперь будут ездить по не так давно уложенной плитке пешеходной улицы.

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