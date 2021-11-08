В Саратовской области скончались от коронавируса 38 человек за сутки

Сегодня, 8 ноября, оперштаб предоставил последние данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

За прошедшие сутки скончались 28 человек: шестнадцать женщин и двенадцать мужчин в возрасте от 52 до 96 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 4 060 человек.

Напомним, всего коронавирусом заразились 106 422 жителя Саратовской области. Выздоровели с начала эпидемии 92 662 человека, за сутки — 459.

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