В Саратовской области еще 642 человека заразились коронавирусом

Сегодня, 8 ноября, в Саратовской области зарегистрировано 642 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились 106 422 жителя региона. Выздоровели с начала эпидемии 92 662 человека, за сутки — 459.

В Саратове зафиксировано 332 новых случая, в Энгельсском районе — 91, в Балаковском прибавилось 47 пациентов, в Балашовском — 35, в Марксовском еще 15 случаев, в Вольском — 11, в Аркадакском обнаружено 10.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 30;

- 7-14 лет – 35;

- 15-19 лет – 33;

- 20-29 лет – 48;

- 30-39 лет – 90;

- 40-49 лет – 80;

- 50-59 лет – 90;

- старше 60 – 236.

С пневмонией поступили 110 человек, с признаками ОРВИ — 530, с бессимптомным течением — 2.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.