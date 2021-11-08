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Общество8 ноября 2021 9:49

Госуслуги вдвое сократили срок действия QR-кодов о вакцинации

Наталия Калинина
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Сбой на портале

Сбой на портале

Сегодня, 8 ноября, многие россияне обнаружили, что их QR-коды о вакцинации недействительны. Это произошло из-за обновления ПО на «Госуслугах» и действия новых правил о единой форме сертификата.

Если сейчас просканировать такой QR-код, то он показывается, как недействительный. Это значит, что пройти в общественные места не получится. Позднее оперштаб назвал «обнуление» QR-кодов сбоем программы. Официального документа об изменении сроков действия QR-кодов не было.

Сейчас на портале Госуслуг обещают в течение дня восстановить прежние сроки действия сертификата.

Некоторые россияне советуют в такой ситуации направить на «Госуслугах» жалобу по форме «Сообщить об ошибке». Пока жалоба будет на рассмотрении, выдается временный сертификат на 14 дней.

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