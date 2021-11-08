Уроженка Саратова прошла слепые прослушивания юбилейного сезона шоу «Голос»

Уроженка Саратова 32-летняя Карина Купер успешно прошла слепые прослушивания десятого сезона популярного шоу Первого канала «Голос».
Девушка рассказала, что родилась в Саратове, но приехала на программу из США, из Лос-Анжелеса.
Она вызвала восторг публики своим исполнением композиции Уитни Хьюстон Saving all my love for you. К ней повернулись два наставника – Леонид Агутин и Александр Градский. Они оба заявили, что эту певицу нечему учить, ей только нужно подобрать правильный репертуар.
Карина призналась, что ей тяжело выбирать между такими наставниками, поэтому прислушалась к внутреннему голосу и выбрала команду Агутина.
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