В Саратовской области еще 25 человек скончались от коронавируса

Сегодня, 3 ноября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

За прошедшие сутки скончались 25 человек: 14 женщин и 11 мужчин в возрасте от 49 до 96. Общее количество жертв инфекции достигло 3 926 жителей региона.

Напомним, всего 103 236 жителей Саратовской области заразились коронавирусом, 624 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 90 955 человек, за сутки — 459.

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