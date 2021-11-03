Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 624 человека

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 624 человека. Это очередной рекорд с начала пандемии, сообщает сегодня, 3 ноября, региональный оперштаб.

Всего в регионе зарегистрированы 103 236 случаев. Выписались с начала пандемии 90 955 человек, за сутки – 459.

В ковидных стационарах находятся 4 589 саратовцев, на дому лечатся 4 276 человек.

В Саратове нашли 285 новых случаев, в Энгельсском районе – 70, а в Балашовском – 27.

Среди заболевших 31 ребенок до шести лет, 22 – от семи до 14-ти, 38 подростков – 15-19-ти и 194 человека старше 60-ти лет.

С пневмонией поступили 140 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 шестеро саратовцев.

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