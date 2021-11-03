Медики в Балакове оборонялись от пьяного дебошира стульями

Балаковская районная поликлиника

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин взял на контроль ситуацию с избитым врачам-травматологом в Балакове. Он поручил оказать мужчине всю необходимую не только медицинскую, но материальную и психологическую помощь.

Напавшего сейчас разыскивают полицейские и следователи СКР.

Напоним, вчера около 21.00 в травмпункте Балаковской районной поликлиники произошло нападение пьяного пациента на врача. В минздраве рассказали "КП-Саратов", как все произошло.

- Медики начали осмотр и проведение диагностических исследований, в ходе которых выяснилось, что пациент в оказании экстренной медицинской помощи не нуждается (у пациента была диагностирована затянувшаяся гнойная рана). Врач рекомендовал обратиться в профильный стационар в плановом порядке, т.к. необходимость оказания экстренной помощи отсутствовала. Однако гражданин не согласился с рекомендациями врача и пошёл на медика в рукопашную.

Дебошир повалил врача на пол, начал избивать его ногами по лицу, на помощь коллеге подоспели медицинская сестра и санитарка, которые нажали тревожную кнопку, и дожидаясь прибытия ГБР пытались самостоятельно отбить доктора от агрессивного пациента. Женщины как могли пытались обороняться, в том числе используя предметы мебели. Нетрезвый пациент ретировался как только понял, что к лечебному учреждению подъезжают сотрудники ГБР и правоохранительных органов, - рассказали в минздраве региона.

Поиски нападавшего продолжаются, врач находится в стационаре. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В полиции уточнили, что 30-летнего травматолога избил 31-летний мужчина, который обратился в поликлинику с травмой руки. Сотрудниками МУ МВД России «Балаковское» проводится проверка.

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