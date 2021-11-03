На вокзале в Саратове задержали подозреваемого в грабеже

Саратовский вокзал. Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

В минувший понедельник, 1 ноября, транспортные полицейские задержали подозреваемого в грабеже на саратовском железнодорожном вокзале.

24-летнего жителя Саратовской области остановили сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

При патрулировании по ориентировке ОП № 3 в составе УМВД по Саратову они узнали в нем находящегося в местном розыске мужчину.

Подозреваемый в грабеже задержан и передан инициаторам розыска.

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