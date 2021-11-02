В Саратове высадили более 100 деревьев и тысячи кустарников

Продолжается высадка деревьев

Сегодня, 2 ноября, коммунальщики высадили в поселке Юбилейный около 100 деревьев и свыше 1000 кустарников.

Почти закончено благоустройство зеленой зоны, площадью два гектара, в новом жилом микрорайоне «Изумрудный». Там появились саженцы клена, тополя, березы, акации, декоративных растений – рябины, яблони, облепихи. Кроме того, на улице Менякина появились около 40 рябин.

Напомним, в Юбилейном также завершается строительство секйт-парка, который появился при поддержке Николая Панкова.

В Ленинском районе на Московском шоссе посадили 20 кленов и 60 каштанов. Завтра, 3 ноября, запланирована высадка в Заводском районе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.