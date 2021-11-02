Николай Панков предложил саратовцам вместе обустроить скейтпарк в Юбилейном

Скейтпарк в Юбилейном

Сегодня, 2 ноября, депутат Госдумы Николай Панков предложил саратовцам совместно обустроить скейтпарк в Юбилейном. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм

Сейчас уже завершается строительство парка в Юбилйеном. Там будут игровые площадки, зеленые зоны и зоны отдыха. Уже готов скейтпарк. На некоторых конструкциях скейтпарка стали появляться надписи, так что депутат предложил выбрать единый стиль оформления.

- Хорошо, что новый скейтпарк в Юбилейном посещает много молодежи. Граффити – неплохая идея, чтобы скейтпарк не выглядел скучно. Но это общественная территория, где должно нравиться всем. Поэтому предлагаю вместе выбрать дизайн либо рисунок и пригласить художника. Жду ваших предложений в комментариях, - пишет Николай Панков.

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