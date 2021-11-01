В Саратовской области еще 23 человека скончались от коронавируса

Сегодня, 1 ноября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

За прошедшие сутки скончались 23 человека: 13 женщин и 10 мужчин в возрасте от 44 до 89. Общее количество жертв инфекции достигло 3 873 человек в регионе.

Напомним, всего коронавирусом заразились 101 998 жителей Саратовской области, 599 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 90 243 человека, за сутки — 310.

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