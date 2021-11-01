Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились еще 599 человек

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 599 человек. Это очередной рекорд с начала пандемии.
Всего в регионе зарегистрированы 101 998 случаев. Выписались с начала пандемии более 90 243 человека, за сутки – 310.
В Саратове нашли 279 новых случаев, в Энгельсском районе – 73, а в Балаковском – 33.
Среди заболевших 11 детей до шести лет, 13 – от семи до 14-ти, 22 подростка – 15-19-ти и 181 человек старше 60-ти лет.
С пневмонией поступили 145 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 пятеро саратовцев.
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