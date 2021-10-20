Нерабочие дни в Саратовской области объявили с 30 октября по 7 ноября

Сегодня, 20 октября, в связи с распространением коронавирусной инфекции, в России были введены выходные с 30 октября по 7 ноября.

Президент Владимир Путин поддержал предложение правительства об установлении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы.

Ранее это предложение внесла зампред правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Глава государства также отметил, что при необходимости нерабочие дни могут быть продлены после 7 ноября, а в проблемных регионах выходные могут стартовать с 23 октября.

Напомним, в Саратовской области ситуация с распространением вируса остается тяжелой: свободны менее пяти процентов коронавирусных коек.

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