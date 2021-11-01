Построенные при поддержке Володина стадионы и бассейны оказались бесхозными

Жители обращают внимание на плохое содержание важных объектов

Вчера, 31 октября, в телеграм-канале сторонников спикера Госдумы была добавлена функция комментирования и уже сегодня Вячеслав Володин отозвался на первые жалобы горожан.

- В последнее время поступают обращения по поводу плохих условий содержания построенных при поддержке Вячеслава Володина объектов. Спортивные площадки, стадионы, бассейны, парки строились исходя из потребностей жителей. Однако теперь некоторые объекты оказываются практически бесхозными. Некоторые спортплощадки с инвентарем не закрывают на ночь. Есть опасения, что такими темпами стадионы останутся без оборудования, - пишут в телеграм-канале.

Ранее Вячеслав Володин уже говорил о простое новых бассейнов летом. Их открыли, запустили, но занятия для детей не проводили. Хотя бассейны должны быть открыты для школьников в любое время года, - пишут сторонники спикера Госдумы и просят тех, кто сталкивался с подобным, либо живет рядом с такими объектами, писать в комментариях.

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