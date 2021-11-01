Саратовцы могут обратиться к Вячеславу Володину онлайн. Вчера, 31 октября, в телеграм-канале сторонников спикера Госдумы «Володин Саратов» добавилась новая функция: теперь к записям можно оставлять комментарии. По случаю обновления на канале появился новый стикер-пак.

- Политика – это диалог, - гласит первый стикер из набора.

Жители быстро отреагировали на обновление. За ночь набралось 75 комментариев к объявлению. Помимо слов приветствия жители Саратова пишут о насущных проблемах. В основном встречаются сообщения о прорывах труб и некачественном асфальте. На них оперативно реагируют модераторы. Например, сообщение о плохом асфальте на набережной было в тот же день взято в работу.

Саратовцы пожаловались Володину на ремонт набережной

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