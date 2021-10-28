Николай Панков: Бюджет страны принят в первом чтении

Принят новый бюджет РФ

Сегодня, 28 октября, Николай Панков рассказал о том, как прошла процедура рассмотрения главного финансового документа страны: федерального бюджета. Об этом он пишет в своем телеграм-канале «Пара Слов».

- Комитеты уже проделали большую работу, чтобы внести свои предложения. Бюджет также обсуждался всеми фракциями. «Единая Россия» поддержит проект в первом чтении, а ко второму будут представлены поправки, - пишет Николай Панков.

- Напомню, Володин предложил сократить разницу в бюджетной обеспеченности регионов и усилить контроль за исполнением бюджета со стороны депутатов. Это важно для развития регионов и более эффективного выполнения задач. Все предложения позволят нашей области участвовать в федеральных программах, - объяснил парламентарий.

На данный момент, Николай Панков сообщил о том, что бюджет страны был принят в первом чтении.

- 338 депутатов проголосовали за стабильность, благополучие граждан и развития страны. Он включает в себя предложения граждан в народную программу Единой России, - отчитался депутат Госдумы и отметил, что есть фракции, которые голосовали против принятия бюджета. Это КПРФ и СР.

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