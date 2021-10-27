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Общество27 октября 2021 17:00

В Саратове с 27 октября по 3 ноября ограничено предоставление всех муниципальных услуг

Работа в онлайн формате продолжается
Наталия Калинина
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Власти Саратова приняли решение приостановить оказание всех муниципальных и иных услуг гражданам и юридическим лицам с 27 октября по 3 ноября, на время нерабочих дней. Ограничение не распространяется на услуги в онлайн-формате, об этом информирует пресс-служба администрации города.

Напомним, ранее в Саратове были объявлены нерабочими дни с 27 октября по 7 ноября. Такое решение принято, чтобы разобщить потоки, сократить поездки, контакты с посторонними людьми, а также нарастить темпы вакцинации в регионе.

В администрации города также уточнили, что детсады частично продолжат работу.

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