В Саратовской области объявлены нерабочие дни с 27 октября по 7 ноября

Сегодня, 22 октября, стало известно о том, что в Саратовской области устанавливаются нерабочие дни с 27 октября по 7 ноября.

- Каждый день растёт количество заболевших коронавирусом, поэтому в Саратовской области устанавливаются нерабочие дни с 27 октября по 7 ноября. Период нерабочих дней позволит разобщить потоки, сократить поездки, контакты с посторонними людьми, - заявил Валерий Радаев.

Губернатор также напомнил о необходимости вакцинации.

В Саратове объявлены нерабочие дни

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