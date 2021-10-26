В Саратове назначен новый глава УМВД

Александр Коробков

Сегодня, 26 октября, поступило сообщение о назначении нового начальника УМВД в Саратове, об этом пишет пресс-служба ведомства.

Полковник полиции Александр Коробков назначен руководитель Управления МВД России по Саратову. Напомним, ранее эту должность оставил Андрей Чепурной. Он ушел на пенсию

Коробков Александр Юрьевич родился 28 октября 1971 года в Саратове. В 1994 году он стал выпускником СГТУ имени Гагарина Ю.А., в 2001 году окончил Московский университет потребительской кооперации.

Александр Коробков служит в органах внутренних дел с 1994 года. С 2007 по 2011 годы он работал в Департаменте собственной безопасности МВД России, а в 2011 году был назначен заместителем начальника полиции Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте.

С мая 2020 года Александр Коробков был начальником саратовского ОП № 7.

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