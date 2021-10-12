Начальник полиции Саратова Андрей Чепурной ушел на пенсию

Андрей Чепурной Фото: Александр Уриевский

Начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной ушел на пенсию.

Это 12 октября подтвердили в пресс-службе УМВД.

Чепурной возглавлял полицию в Саратове с марта 2017 года. До этого работал замначальника криминальной милиции в областном центре, возглавлял Октябрьский отдел полиции, был начальником ОМВД России по Краснокутскому району. Всего в органах Чепурной прослужил почти 25 лет.

Исполняющим обязанности руководителя назначен начальник отдела полиции N7 Александр Коробков.