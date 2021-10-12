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Общество12 октября 2021 8:41

Начальник полиции Саратова Андрей Чепурной ушел на пенсию

И.о. начальника УМВД назначен Александр Коробков
Источник:kp.ru
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Андрей Чепурной

Андрей Чепурной

Фото: Александр Уриевский

Начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной ушел на пенсию.

Это 12 октября подтвердили в пресс-службе УМВД.

Чепурной возглавлял полицию в Саратове с марта 2017 года. До этого работал замначальника криминальной милиции в областном центре, возглавлял Октябрьский отдел полиции, был начальником ОМВД России по Краснокутскому району. Всего в органах Чепурной прослужил почти 25 лет.

Исполняющим обязанности руководителя назначен начальник отдела полиции N7 Александр Коробков.