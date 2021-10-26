Житель Саратова до смерти забил пьяную женщину кулаками

Мужчина признал вину и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове взят под стражу 58-летний мужчина, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице, от которого она умерла.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, свою вину мужчина признал и раскаялся.

По версии следствия, днем 16 октября он пришел домой на улицу Лермонтова и увидел свою даму пьяной. Мужчина уложил ее спать, но вскоре она проснулась и снова принялась пить. На упреки сожителя женщина ответила отборным матом, за что получила град ударов кулаками по голове, груди и конечностям.

От побоев женщине стало плохо, но сожитель не оказал ей помощи и врачей не вызвал. 20 октября он обнаружил, что пострадавшая умерла. Причиной смерти стала тупая травма головы.

Трагедия произошла в доме на улице Лермонтова Фото: СУ СКР по Саратовской области

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