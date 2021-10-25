В Ленинском районе Саратова отключено отопление на неопределенный срок

Авария на проспекте 50 лет Октября

Вчера вечером, 24 октября, жители Ленинского района Саратова сообщили в редакцию «КП-Саратов» о масштабной аварии на теплосетях. Горожане опасаются остаться без отопления во время холодов.

В районе пересечения проспекта 50 лет Октября и Вишневой из множества колодцев стал подниматься пар. Позже местным жителям пришло уведомление о том, что сегодня, 25 октября, с 6:00 в районе инцидента отключается отопление, на время ремонта тепломагистрали № 3.

Срок окончания работ пока не оглашается.

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