В Ленинском районе Саратова отключено отопление на неопределенный срок

Авария на проспекте 50 лет Октября
Вчера вечером, 24 октября, жители Ленинского района Саратова сообщили в редакцию «КП-Саратов» о масштабной аварии на теплосетях. Горожане опасаются остаться без отопления во время холодов.
В районе пересечения проспекта 50 лет Октября и Вишневой из множества колодцев стал подниматься пар. Позже местным жителям пришло уведомление о том, что сегодня, 25 октября, с 6:00 в районе инцидента отключается отопление, на время ремонта тепломагистрали № 3.
Срок окончания работ пока не оглашается.
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