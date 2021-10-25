Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 октября 2021 9:33

В Ленинском районе Саратова отключено отопление на неопределенный срок

Авария на проспекте 50 лет Октября
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Авария на проспекте 50 лет Октября

Авария на проспекте 50 лет Октября

Вчера вечером, 24 октября, жители Ленинского района Саратова сообщили в редакцию «КП-Саратов» о масштабной аварии на теплосетях. Горожане опасаются остаться без отопления во время холодов.

В районе пересечения проспекта 50 лет Октября и Вишневой из множества колодцев стал подниматься пар. Позже местным жителям пришло уведомление о том, что сегодня, 25 октября, с 6:00 в районе инцидента отключается отопление, на время ремонта тепломагистрали № 3.

Срок окончания работ пока не оглашается.

Авария на проспекте 50 лет Октября

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.