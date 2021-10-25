В Саратове назвали адреса подвода воды

Сегодня, 25 октября, в Саратове продолжается ремонт труб по адресу Братьев Никитиных, 14.

На время коммунального ремонта организован подвоз питьевой воды по адресам:

- ориентировочно с 15:00 – ул. Братьев Никитиных, 14;

- ориентировочно с 16:30 – ул. Исаева, 9.

Напомним, вода отключена вода по адресам: Братьев Никитиных, 14, 14а, 16, 18, Исаева, 9, 9а, Красногорская, Автомобильная.

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