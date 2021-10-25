В Саратове продлили отключение воды

Сегодня, 25 октября, в Саратове было продлено отключение воды в Волжском районе, об этом сообщает ООО «КВС».

В связи с производственной необходимостью и сложностью выявленных повреждений ремонтные работы по адресу: ул. Братьев Никитиных, 14, продлены до 15:30 сегодня, 25 октября, сообщают коммунальщики и приносят извинения за неудобства. На данный момент отключена вода по адресам: Братьев Никитиных, 14, 14а, 16, 18, Исаева, 9, 9а, Красногорская, Автомобильная.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам районной администрации.

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