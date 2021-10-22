Панков о строительстве набережной: Саратовцы смогут отдыхать на Волге около дома

Фото: Пара слов

Сегодня, 22 октября, депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал, что проект Вячеслава Володина по благоустройству набережной Волги важен для жителей разных районов Саратова.

- Продолжение строительства набережной позволит жителям разных районов не ездить в центр города, а отдыхать на Волге прямо около дома, - заявил парламентарий.

- Важно, чтобы все проектные и подготовительные работы были проведены в срок, в том числе продолжение набережной проводить нужно и дальше - в Волжском районе, - пишет Панков, напоминая при этом, что продление набережной – уже не первый масштабный проект Володина по благоустройству.

Фото: Пара Слов

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.