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Общество22 октября 2021 13:50

В Саратов направлен 1 млрд рублей на продолжение строительства набережной

Об этом сообщил Вячеслав Володин
Наталия Калинина
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В Саратов направлен 1 млрд рублей на продолжение строительства набережной. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил Вячеслав Володин в телеграм-канале своих сторонников «Володин Саратов».

- На заседании Правительства Российской Федерации было решено выделить финансирования на благоустройство набережной в Октябрьском районе: от 2-й Садовой до Большой Садовой. Работы нужно начать уже сейчас, чтобы в следующем году завершить строительство, - сообщил парламентарий.

Вячеслав Володин также отметил, что в планах есть и дальнейшее продолжение набережной: от старого моста через Волгу вверх по течению.

Володин: выделен 1 млрд рублей на продолжение строительства набережной в Саратове

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