В Саратове продлен запрет на кальяны и детские площадки в ТЦ

Сегодня, 22 октября, после сообщения об установке нерабочих дней в Саратовской области был опубликован и документ о продлении запрета на работу кальянных и детских комнат в ТЦ региона.

- С 27 сентября по 7 ноября запрещена работа детских игровых площадок и игровых комнат в торговых центрах, универмагах, моллах и других объектах торговли, - пишет в своем телеграм-канале Роман Бусаргин.

Также продлен по 7 ноября текущего года запрет работы кальянных с 23:00 до 6:00.

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