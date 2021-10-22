В Саратове начнут объединять школы с детскими садами

Вчера, 21 октября, на заседании межведомственного совета по повышению качества образования в правительстве Саратовской области замглавы администрации облцентра по социальной сфере Александр Бурмак предложил объединить некоторые детские сады со школами.

По словам чиновника, решение продиктовано необходимостью сохранения малокомплектных школ в районах. Он уточнил, что и в Саратове имеются среднеобразовательные учреждения, расположенные друг напротив друга.

- Опыт объединения подобных учреждений успешен. В этом году решили пойти дальше и присоединять к ним детский сады. Думаю, это позволит нам решить часть проблем в сфере образования, - считает Бурмак.

Чиновник также отметил, что благодаря объединению школ с детскими садами, у родителей не будет возникать вопроса, куда отдать ребенка. В обозримом будущем новшества планируют опробовать на шести учебных заведениях.

Напомним, намедни о необходимости более жесткого контроля в вопросе зачисления в школы не по прописке заявил мэр Саратова Михаил Исаев.

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