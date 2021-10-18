Михаил Исаев поручил проверить зачисление в школы детей не по прописке

Сегодня, 18 октября, мэр Саратова Михаил Исаев распорядился проверить механизм зачисления детей в школы Саратова по месту прописки.

- Нужно разорвать порочную практику, когда в школах Саратова учатся дети, неприкрепленные по прописке к данному учебному заведению. Нельзя злоупотреблять этим правом, — сообщил Михаил Исаев.

Глава Саратова распорядился соблюдать жесткий регламент зачисления детей в школы и поручил заместителю по социальной сфере Александру Бурмаку проконтролировать ситуацию.

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