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Общество18 октября 2021 13:54

Михаил Исаев поручил проверить зачисление в школы детей не по прописке

Наталия Калинина
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Сегодня, 18 октября, мэр Саратова Михаил Исаев распорядился проверить механизм зачисления детей в школы Саратова по месту прописки.

- Нужно разорвать порочную практику, когда в школах Саратова учатся дети, неприкрепленные по прописке к данному учебному заведению. Нельзя злоупотреблять этим правом, — сообщил Михаил Исаев.

Глава Саратова распорядился соблюдать жесткий регламент зачисления детей в школы и поручил заместителю по социальной сфере Александру Бурмаку проконтролировать ситуацию.

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