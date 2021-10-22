В Саратовской области планируют провести фестиваль граффити

Вчера, 21 октября, министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов проанонсировал проведение в регионе фестиваля стрит-арта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Чиновник поделился планами на будущий год, когда поздравлял саратовского художника Владимира Куца со вторым местом на фестивале уличного искусства ПФО «ФормART»:
- Интерес к уличному искусству растет и в следующем году мы планируем провести уже свой областной фестиваль. Будем менять мир вокруг и делать улицы городов ярче! - сказал министр.
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