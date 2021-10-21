Созданное в Саратове граффити «Лицо времени» заняло второе место на фестивале уличного искусства

Фото министерства молодежной политики и спорта Саратовской области

Расположенное в центре Саратова граффити «Лицо времени» заняло второе место на фестивале уличного искусства ПФО «ФормART». Сегодня, 21 октября, подвели итоги конкурса.

Работа Владимира Куца принесла ему 150 тысяч рублей на развитие творчества. Художник поблагодарил всех, кто помогал ему создавать граффити.

«Лицо времени» стало единственной работой, выполненной с использованием 3D-технологий – если навести на неё камеру смартфона, изображение оживет.

- Поздравляю художника с заслуженной победой! Второй год подряд наш регион занимает второе место! Это очень достойный результат. Интерес к уличному искусству растет и в следующем году мы планируем провести уже свой областной фестиваль. Будем менять мир вокруг и делать улицы городов ярче! - цитирует министра молодежной политики и спорта Саратовской области Александра Абросимова пресс-служба ведомства.

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