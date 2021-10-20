В двух «Магнитах» Саратова установили карантин по чуме свиней

Вчера, 19 октября, опубликовали постановление губернатора Саратовской области Валерия Радаева о введении карантина на территории трёх магазинов «Магнит». В холодильниках нашли зараженное африканской чумой свиней мясо.

Речь идет о двух точках в Саратове – на Чернышевского, 56 и Антонова, 14, а также об одном магазине в Красноармейске – на улице 1-го Мая, дом 3.

Из камер изъяли всю свинину. Её уничтожат, а в помещениях проведут дезинфекцию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.