В Саратовской области еще 19 человек скончались от коронавируса

Сегодня, 21 октября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности от COVID-19 в Саратовской области.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 19 человек: десять женщин и девять мужчин в возрасте от 45 до 90 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 3 563 человек.

Напомним, всего в регионе коронавирусом заразились 96 433 человека, 427 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 86 361 человек, за сутки — 406.

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