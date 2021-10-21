В Саратовской области еще 427 жителей заразились коронавирусом

Сегодня, 21 октября, в Саратовской области было подтверждено еще 427 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 96 433 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 86 361 человек, за сутки — 406.

В Саратове подтверждено 183 новых случая, в Энгельсском районе — 52, в Балаковском прибавился 31 пациент, в Балашовском — 29, в Ртищевском, Хвалынском зарегистрировано по 11 инфицированных, в Марксовском, Пугачевском — по 10.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 12;

- 7-14 лет – 4;

- 15-19 лет – 11;

- 20-29 лет – 35;

- 30-39 лет – 69;

- 40-49 лет – 56;

- 50-59 лет – 86;

- старше 60 – 154.

С пневмонией поступил 201 человек, с признаками ОРВИ — 222, с бессимптомным течением есть четверо пациентов.

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