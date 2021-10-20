В Саратовской области свободны менее пяти процентов коронавирусных коек

Сегодня, 20 октября, тяжелая ситуация с распространением коронавируса в Саратовской области обсуждалась на федеральном уровне.

Зампред правительства Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что в семи регионах России заняты больше 95 процентов коронавирусных коек. В их число вошли Ставропольский край, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, а также Саратовская области.

Напомним, в последние дни в регионе фиксируется не менее 400 заболевших в сутки.

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