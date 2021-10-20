В Саратовской области зарегистрировано 419 новых случаев коронавируса

Сегодня, 20 октября, в Саратовской области подтверждено 419 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 96 006 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 85 955 человек, за сутки — 418.

В Саратове зарегистрировано 180 случаев, в Энгельсском районе — 55, в Балаковском прибавились 34 пациента, в Балашовском — 27, в Ртищевском есть 14 новых зараженных, в Вольском — 13, в Пугачевском подтвердили 12 пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 21;

- 7-14 лет – 30;

- 15-19 лет – 31;

- 20-29 лет – 37;

- 30-39 лет – 72;

- 40-49 лет – 65;

- 50-59 лет – 71;

- старше 60 – 92.

С пневмонией поступили 151 человек, с признаками ОРВИ — 254, с бессимптомным течением — 14.

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