В Саратовской области 18-летний парень приговорен к 9 годам тюрьмы за жестокое убийство

Житель райцентра Романовка в Саратовской области признан виновным в избиении до смерти 37-летнего односельчанина.

В ночь с 9 на 10 мая 2021 года 18-летний житель р.п. Романовка после пьянки с друзьями поссорился на улице с 37-летним местным жителем. Тот тоже был нетрезв и высказался нелестно о родственниках парня. Драку разняли знакомые, но через некоторое время они снова пересеклись на пыльной улице Романовки.

18-летний парень ударил несколько раз ногами в голову мужчине. После того, как прохожие вызвали на место бригаду скорой помощи, мужчину госпитализировали.

Тяжесть причиненных травм оказалась не совместимой с жизнью, 11 мая 2021 года он скончался.

Приговором суда 18-летнему парню назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.