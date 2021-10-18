Олег Костин: QR-код будет доступен через 2 дня после принятия второй прививки

Олег Костин ответил саратовцам в прямом эфире

Сегодня, 18 октября, глава саратовского минздрава Олег Костин ответил на вопросы горожан во время прямого эфира в Инстаграм.

- Никто не замечает, что я делаю, пока я не прекращу это делать, - заявил Олег Костин в ответ ковид-диссидентам, а также тем, кто критикует работу медиков в Саратовской области.

- Те, кто не на своем месте могут уйти, - так глава минздрава ответил тем медикам, которые жалуются на тяжелые условия работы.

Кроем того, глава ведомства сообщил, что прививки от гриппа в школах будут делать в скором времени: минздрав ждет массового поступления вакцины. Будет организовано разделение потоков детей на прививку. Также Олег Костин напомнил, что за перевод школ на дистанционный режим минздрав ответственности не несет, поэтому прокомментировать ситуацию с ним он не может.

Отвечая на вопросы горожан Костин пояснил, что противопоказаний к прививке от коронавируса нет кроме анафилактического шока, а также острой формы заболевания в момент вакцинации. Тест на антитела перед прививкой сдавать не нужно. Лучше всего сделать прививку через 6 месяцев после выздоровления от ковида. С прививкой от гриппа ее сочетать можно. Сделать прививку от ковида можно через 3 дня после выздоровления от гриппа

До 21 недели беременности не рекомендуется делать прививку от коронавируса.

- Про вакцину «Ковивак» для граждан категории 60+ многого сказать не можем: мало доз поступило в Саратовскую область. Нужно обратиться в прививочный кабинет, если есть желание использовать именно эту вакцину. Она там есть, - сообщил глава регионального минздрава.

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