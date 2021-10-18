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Общество18 октября 2021 11:24

Станислав Шувалов ушел из саратовского минздрава

Наталия Калинина
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Сегодня, 18 октября, первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов ушел со своего поста.

Как подтвердили в пресс-службе ведомства, с сегодняшнего дня Станислав Сергеевич освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе. Соответствующее распоряжение подписал Роман Бусаргин.

Напомним, слухи о том, что Шувалов покинет ведомство, появились еще несколько дней назад, но тогда бывший заместитель министра опроверг их.

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