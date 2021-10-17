В Саратове простятся с профессором Владимиром Страховым

Владимир Страхов

В Саратове 16 октября на 90-м году жизни скончался профессор Владимир Иванович Страхов.

В течение 30 лет он возглавлял кафедру психологии пединститута, преподавал психологию будущим педагогам разных факультетов, специальностей и профилей, а затем и в Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского.

Владимир Страхов автор более 1000 научных публикаций в области психологии внимания, педагогической психологии, психологии спорта, литературного, музыкального и иных видов творчества.

- Владимир Иванович был ярким образцом, к сожалению, уходящего поколения настоящей саратовской интеллигенции – он был широко образован, одарён во многих сферах жизни: как спортсмен и поборник активного и здорового образа жизни, как самобытный и талантливый художник, как истинный ценитель поэзии, музыки и театра. Он был общительным человеком, который с лёгкостью и радостью устанавливал и долгие годы поддерживал неформальные отношения со многими учёными Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ярославля и, конечно, Саратова, - говорится в некрологе на сайте СГУ.

Выезд к месту отпевания Владимира Страхова состоится 18 октября в 12.30 от 12 корпуса СГУ.