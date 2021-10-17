Житель Севастополя взял кредиты на мать своей девушки из Саратова

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Саратову отправились в командировку в Крым, чтобы найти мошенника, который повесил на жительницу города два кредита по 10 тысяч рублей.

Поводом для поездки послужило обращение 41-летней жительницы Заводского района Саратова, которая при оформлении ипотеки на квартиру обнаружила, что у нее есть два незакрытых кредита. При этом женщина заявила, что их никогда не брала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере кредитования».

По этому поводу состоялась командировка саратовских полицейских в Крым, где по подозрению в совершении преступления задержали 17-летнего жителя Севастополя.

Ранее не судимый юноша рассказал, как было дело. До переезда в Крым он встречался с дочерью заявительницы, и, воспользовавшись моментом, сфотографировал паспорт горожанки, а в посследствии оформил на эти данные кредиты.

Сейчас полицейские устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.