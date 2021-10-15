Шестиклассница из Вольска стала мамой, а ее возлюбленный сядет на три года

Шестиклассница из Вольска родила мальчика, а ее 23-летнего ухажера посадили в колонию на три года Историю й мамы рассказала начальник регионального управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева на пресс-конференции ведомства.

Редкая история произошла в Вольске. 13-летняя девочка забеременела в 5 классе. Сначала она встречалась с 23-летним парнем, но об этом стало известно правоохранительным органам, и растлителя осудили на 3 года колонии за связь с несовершеннолетней.

А от своего второго избранника, 17-летнего парня, пятиклассница забеременела. Сейчас девочке исполнилось 14 лет. Она перешла на домашнее обучение и воспитывает сына.

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